Британський парламент підтримав урядовий план Brexit

Палата громад британського парламенту висловилася на підтримку покрокового плану уряду про вихід країни зі складу Євросоюзу.

Про це повідомляє BBC.

448 депутатів проголосували "за", 75 - "проти". Формальні переговори з Брюсселем щодо Brexit почнуться, таким чином, не пізніше кінця березня наступного року.

Зі свого боку, уряд Терези Мей зобов'язалося оприлюднити основні деталі майбутнього переговорного процесу з керівництвом ЄС, не вдаючись при цьому в будь-які подробиці, розголошення яких може послабити позиції Британії на переговорах.

Як відомо, в ці дні в Верховному суді Британії тривають слухання у справі щодо необхідності згоди парламенту для початку офіційних переговорів про вихід країни з ЄС.

Передбачається, що переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу триватимуть близько двох років.