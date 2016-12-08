Літак із Києва посадили в Самарі через п'яного дебошира

Літак Airbus вимушено приземлився в ніч на четвер в аеропорту "Курумоч" Самари в Росії, щоб зняти з борту п'яного пасажира.

Про це повідомила агентство "Интерфакс-Поволжье" заступник Куйбишевського транспортного прокурора Дар'я Калиничева, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько 2:00 Airbus A319, який прямував за маршрутом "Київ – Алма-Ата", здійснив незаплановану посадку у зв'язку із перебуванням на борту буйного пасажира 1983 року народження", – сказала вона.

"Його було знято з рейсу. О 4:45 лайнер вилетів у пункт призначення", – повідомила Калиничева.

Вона уточнила, що порушник є громадянином Узбекистану, він був п'яний, і, окрім іншого, вдарив дружину, яка летіла з ним.

На нього складено протоколи за перебування у нетверезому стані в громадському місці й хуліганство.

Поліція проводить перевірку за фактом незапланованої посадки пасажирського судна, хід перевірки перебуває на контролі прокуратури, зазначила Калиничева.