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У НАБУ розповіли, скільки грошей дало викриття "схем Онищенка"

Четвер, 8 грудня 2016, 10:09
У НАБУ розповіли, скільки грошей дало викриття схем Онищенка
rian.com.ua

Лише за 4 місяці після викриття схем Онищенка держава заробила на продажу газу в 6 разів більше, ніж за 3 роки діяльності цих схем.

Про це під час брифінгу повідомив керівник НАБУ Артем Ситник.

Він пояснив, що за три роки через діяльності схем Олександра Онищенка до держбюджету було нараховано всього 25 мільйонів гривень.

"Лише за чотири місяці, після того, як вдалося ліквідувати цю схему, вдалося отримати прибуток вже 162 мільйона гривень", - сказав Ситник.

Він також пояснив, що за останній рік до суду було передано 44 кримінальних проваджень, відшкододавно збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, також вдалося запобігти розкраданню 583 млн гривень.

За словами Ситника наразі у розслідуваннях фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів, 62 топ-менеджери державних підприємств.

Як відомо, раніше НАБУ розпочало досудове розслідування фактів, які були озвучені у заявах нардепа Олександра Онищенка, якого розшукують за підозрою у вчиненні економічних злочинів.

Нагадаємо, що перебуваючи у Великобританії Онищенко заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.

Українська правда

Теми: ОнищенкоНАБУ
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