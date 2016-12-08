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НАБУ хоче отримати записи Онищенка, але в Лондон не полетить

Четвер, 8 грудня 2016, 10:39

Національне антикорупційне бюро хоче отримати від депутата-втікача, звинуваченого в газових махінаціях, Олександра Онищенка його записи, щоб дати правову оцінку.

Про це на брифінгу в четвер заявив Голова НАБУ Артем Ситник.

"Ми будемо звертатися до пана Онищенка, щоб він надав свої записи, щоб ми надали оцінку цим записам. Якщо проаналізулізувати запис, який він виклав і ці заяви, які він робить – це наразі політизація справи, в якій він фігурує", – зазначив Ситник.

У свою чергу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що 7 грудня було відкрито нове провадження щодо Онищенка щодо підкупу народних депутатів.

"Ми звертаємося, надайте всі записи, а краще приїдьте, ми вас чекаємо. Поки що заяви сприймаються так, щоб його злочини забули", – зауважив Холодницький.

"Я як прокурор у цих записах віри не йму", – додав він.

Крім того, Ситник зазначив, що детективи НАБУ готові зустрітися з Онищенком, де йому буде зручно.

На запитання "Української правди", чому раніше правоохоронці пропонували Онищенку зустрітися у Варшаві Холодницький сказав:

"Це найближча нейтральна територія, тому що в Лондон ми точно не полетимо".

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: НАБУОнищенкоАнтикорупційна прокуратура
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