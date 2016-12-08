Новинський вважає Луценка одним з замовників справи проти себе

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вважає, що генпрокурор Юрій Луценко є одним з замовників кримінального переслідування проти нього.

Про це Новинський сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради після того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності.

На його думку, Луценко виступав у Раді "з абсолютно брехливими звинуваченнями".

"Ну не можна генеральному прокурору так говорити!" – додав він.

У той же час один із лідерів "Опозиційного блоку", олігарх Сергій Льовочкін заявив, що замовниками переслідування Новинського є українська влада.

"Новинський чітко сказав про замовників. Це українська влада. І сьогодні так "збіглося", що у виступах депутатів були чотири виступи депутатів "Народного фронту". Таких "збігів" не буває", – сказав Льовочкін.

Під час обговорення виступи депутатів від фракцій мали бути рівномірними.

Роман Романюк, Олег Шанковський, УП