Луценко каже, що паспорт Новинського справи не стосується

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує, що громадянство депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського не стосується подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це він сказав, виступаючи із заключним словом на засіданні Верховної Ради під час розгляду відповідного клопотання ГПУ.

"В моєму поданні немає жодного згадування про громадянство, але пан Новинський захотів показати підпис Порошенка. Так, це правда, міністр економіки (посада Порошенка в уряді Азарова -ред.) не один і не два рази підписував відповідні папери…", – сказав Луценко.

"Так, Новинський прийняв громадянство України, але не вийшов з "ординсько-руського миру" і тому нагадаю на доступній мові. Там в далекій Рассєі кажуть "В людях - ангел, дома - черт". А також є гарна приказка "Миром-собором черта поборем", – додав генпрокурор.

Луценко зазначив, що закиди "Опозиційного блоку" в тому, що подібними справами нинішня влада намагається "відволікти увагу від своїх економічних прорахунків та невдач", не мають під собою підгрунтя:

"Ця справа була порушена за заявою депутата Андрія Деркача у далекому 2014 році, коли Порошенко навіть президентом не був".

Раніше на засіданні парламенту в четвер депутат Новинський повідомив, що громадянство України екс-президент Віктор Янукович йому дав на прохання нинішнього президента Петра Порошенка.

"У поданні Генеральної прокуратури написано, що Янукович, задумавши свій злочинний план, надав мені громадянство. То я хочу сказати генеральному прокурору, щоб він це знав: підставою для надання мені громадянства колишнім президентом України було прохання міністра економіки в уряді Азарова – Петра Олексійовича Порошенка", – заявив Новинський, продемонструвавши відповідний лист.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 грудня дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" олігарха Вадима Новинського.

Депутата звинувачують в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу за вказівкою екс-президента Віктора Януковича.

Валентина Романенко, УП