У РФ оголосили звинувачення українцям, які допомогли затримати дезертирів

Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення двом українським військовослужбовцям, які допомогли затримати двох своїх колишніх колег, які перейшли на бік Росії після анексії Криму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Мова йде про начальника курсу слухачів заочного навчання факультету післядипломної освіти Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Романа Ткаченка та начальника складу автомобільного взводу цього вузу Сергія Павленка.

За даними СК, вони в соцмережах пообіцяли колишнім українським військовим Олександру Баранову і Максиму Одинцову допомогти в отриманні документів про українську освіту і виманили їх для цього на підконтрольну Україні територію, де ті були затримані.

Ткаченко і Павленко звинувачуються за статтею про пособництво у викраденні людини.

Як відомо, в СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой".

Українська правда