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Справа НАЗК проти Лещенка надійшла в суд

Четвер, 8 грудня 2016, 12:52

Печерський райсуд Києва отримав протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції, про адміністративне правопорушення депутата від БПП Сергія Лещенка при купівлі квартири в Києві.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на копію відповідного документа, яка є у розпорядженні агентства.

Згідно з документом, суд отримав протокол про адмінпорушення в четвер.

НАЗК просить суд направити в агентство копію судового рішення у даній справі.

Також агентство передало в суд компакт-диск із записом, який підтверджує відмову Лещенка від підписання та ознайомлення з протоколом.

Відповідно до законодавства, суд повинен розглянути даний протокол протягом 15 днів.

Як відомо, НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка на 1,7 тис.-3,4 тис. гривень за порушення при купівлі квартири в Києві. Відомство звинувачує Лещенко в затягуванні процедури притягнення його до адмінвідповідальності.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Теми: ЛещенкоНАЗКсуд
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