Мотузяник: Троє бойовиків загинули, бо не впоралися з мінометом
Четвер, 8 грудня 2016, 13:29
Троє бойовиків загинули, бо порушили правила експлуатації 120-мм міномета.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"Через погану підготовку та алкоголізм на передовій противник має важкі небойові втрати. 5 днів тому в районі Донецького аеропорту бойовики зі складу так званої "100-ї бригади" противника порушили правила експлуатації 120-мм міномета, внаслідок чого 3 окупантів загинули, 5 – отримали поранення", - зазначив він.
Окрім того, за словами Мотузяника, шість днів тому у так званому "11-му полку" противника командир взводу за невиконання наказу застрелив підлеглого.
Українська правда