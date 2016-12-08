Кабмін підтвердив призначення чиновника, яким цікавились НАЗК і ГПУ

Кабмін підтвердив призначення головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заступника міністра юстиції Антона Янчука.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Кабмін підтримав позицію членів конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду керівника агентства, які рекомендували Антона Янчука на цю посаду. За його кандидатуру проголосували 6 з 8 членів конкурсної комісії", – сказано у повідомленні.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, було створено у лютому 2016 року.

Конкурс на голову було оголошено на початку липня цього року. До складу конкурсної комісії увійшли журналісти, експерти-правники та представники антикорупційних громадських організацій. Документи для участі у конкурсі подали 20 кандидатів.

Як відомо, у середу про призначення Янчука повідомляли "Українські новини" з посиланням на своє джерело.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами Генпрокуратури почало перевірку наявності конфлікту інтересів у діях Янчука.

До цього заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка повідомив про неназваного чиновника Мін'юсту, який ініціював службове розслідування щодо самого себе і сам же його провів, дійшовши висновку про відсутність порушень.

Пізніше "Українські новини" з посиланням на джерело повідомили, що мова йде про Янчука.

Сам він заперечував усі звинувачення.