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Джерела: Порошенко збирав таємну зустріч лідерів БПП

Четвер, 8 грудня 2016, 16:06

Президент Петро Порошенко збирав в середу спікерів фракції БПП та керівників цієї фракції.

Про це "Українській правді" повідомили кілька депутатів, які були на цій зустрічі.

Згідно з інформацією, близько дев’ятої вечора середи на зустрічі були присутні приблизно 20 нардепів БПП.

Зокрема, там були Олексій Гончаренко, Іван Винник, Борислав Розенблат і всі лідери груп БПП.

Порошенко мотивував депутатів більше ходити на ефіри та відстоювати позиції політичної сили, а також більше співпрацювати з урядом.

Крім того, президент запевняв, що вже найближчим часом Україна отримає безвізовий режим.

Водночас чіткої дати безвізу Порошенко не називав.

Окрема увага була приділена і "плівкам Онищенка".

"Хай оприлюднює суми, хай оприлюднює прізвище. Зараз це все лише голослівні заяви", - переказує слова президента один з присутніх депутатів.

"Президент просто переконує, що нічого в Онищенка немає", - додає інший співрозмовник.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БПП
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