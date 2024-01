Грузія може отримати безвіз швидше ніж Україна

Грузія може отримати безвіз з ЄС швидше, ніж Україна, оскільки тріалог щодо візової лібералізації для Грузії ймовірно відбудеться вже наступної середи, 14 грудня, а для України - буде відтермінований.

Про це повiдомляють представники Європарламенту та підтверджує брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Тріалог щодо візової лібералізації для Грузії скоріш за все відбудеться у середу. Він (тріалог щодо Грузії. - Ред.) розпочнеться і відразу закінчиться. А тріалог щодо України відбудеться тільки тоді, коли механізм щодо призупинення безвізу буде формально прийнято - на початку наступного року", - йдеться у повідомленні Йозвяка.

