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Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали

Четвер, 8 грудня 2016, 19:48
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) відкликала з Мінфіну законопроект, який стосувався встановлення митного ліміту до 22 євро за посилку.

Про це "Економічній правді" заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич.

За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.

"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма у майбутньому буде введена згідно з Європейським законодавством", - зазначив він. 

Нагадаємо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як писала "ЕП", АПІТУ лобіює інтереси 72 найбільших виробників, імпортерів і дистриб'юторів споживчої електроніки.

Як повідомлялося, ідею оподаткування посилок вартістю понад 22 євро АПІТУ почала просувати з весни 2016 року. Тоді асоціація написала прем'єру лист з проханням посилити умови імпорту, зокрема, встановити ліміт в 22 євро.

Економічна правда

Теми: податкиНасіров
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