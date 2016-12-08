Після новин про "таємну квартиру" Азаров зник із Facebook?

Сторінка колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у соцмережі Facebook, де раніше регулярно з'являлися повідомлення від його імені, не відкривається.

При спробі відкрити сторінку Nikolay.Azarov з'являється повідомлення про недоступність матеріалу.

Водночас кореспонденти "Української правди" за кордоном повідомляють, що їм вдається відкрити сторінку Азарова. Останній пост там розміщено 12 годин тому і стосувався він футболу.

Як відомо, у четвер правоохоронці заявили, що в Києві знайшли таємну квартиру Азарова, де зберігалася велика кількість коштовних речей, включно із антикварними книгами і коштовними картинами.

Знайдене майно вже оцінили у кілька мільйонів доларів.

Українська правда