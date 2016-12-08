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Судді, які саджали майданівців, можуть уникнути покарання - нардеп

Четвер, 8 грудня 2016, 22:52

Нардеп з "Народного фронту" Леонід Ємець заявляє, що вразі, якщо парламент не прийме до Нового року у другому читанні закон "Про вищу раду правосуддя", суддів, які саджали майданівців, не можна буде покарати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Судді злочинці які приймали рішення щодо майданівців можуть бути врятовані через зволікання Парламенту. Якщо до кінця цього року не прийняти закон "Про вищу раду правосуддя" то скінчиться 3 річний термін коли їх можна притягнути до відповідальності", - написав він.

"Законопроект внесений, прийнятий в першому читанні і має більше 1000 правок. Комітет не зміг зібратись через відсутність кворуму. Тому зараз майже безперервно діє робоча група з членів комітету для напрацювання пропозицій для комітету", - додав Ємець.

За його словами, керівництво парламенту запевнило, що як тільки буде висновок комітету, то одразу відбудеться розгляд в залі.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про Вищу раду правосуддя.

Закон про ВРП визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя буде головним органом в питаннях суддівської кар'єри, матиме право приймати рішення про призначення, звільнення та переведення суддів, даватиме дозволи на їх затримання, арешт, відсторонення і так далі.

Цей закон буде продовженням судової реформи.

2 червня парламент вніс зміни до Конституції України щодо правосуддя.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судМайданВерховна Рада
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