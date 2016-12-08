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У чергах на кордоні з Польщею стоять 800 авто

Четвер, 8 грудня 2016, 23:50

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 8 грудня в пунктах пропуску стоять 800 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Краковець" знаходяться 300 машин, "Рава-Руська" - 150, "Шегині" - 140, "Ягодин авто" - 90, "Устилуг" - 50, "Угринів" - 50, "Смільниця" - 20.

У ПП "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" стоять 80 авто, в інших ПП в цьому напрямку черг немає.

На кордоні зі Словаччиною, Молдовою і Румунією автомобільних черг немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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