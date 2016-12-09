Суд продовжив арешт фігуранта у справі банку "Михайлівський"
Шевченківський суд на 2 місяці продовжив термін утримання під вартою фігуранту у справі банку "Михайлівський".
Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.
"За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківський райсуд столиці продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього директора ТОВ" Інвестиційно-розрахунковий центр ", який є підозрюваним у виробництві за фактом розкрадання коштів ВАТ" Банк "Михайлівський" і доведення його до неплатоспроможності", - відзначається в повідомленні.
Таким чином термін утримання під вартою продовжений до 5 лютого 2017 року включно.
Також згідно з постановою суду, розмір застави для підозрюваного залишився в сумі 137,8 млн гривень.
Нагадаємо, екс-директор ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" підозрюється в пособництві колишнім керівникам ВАТ "Банк" Михайлівський "в розкраданні понад 1,4 млрд. грн.