Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецька розвідка: РФ намагається впливати на вибори в Німеччині

П'ятниця, 9 грудня 2016, 04:31
Німецька розвідка: РФ намагається впливати на вибори в Німеччині

Німецька розвідка заявляє, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в німецькому суспільстві, посиливши кампанію щодо пропаганди, дезінформації та кібератак перед федеральними виборами, які в Німеччині відбудуться в наступному році.

Про це заявив 8 грудня голова внутрішньої розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен, передає "Радіо Свобода".

"Ми бачимо агресивний і посилений кібершпіонаж, який потенційно загрожує німецькому уряду, парламенту і представникам демократичних партій", - зазначив він.

Його звинувачення прозвучали через два місяці після того, як США офіційно звинуватили Росію в кібератаках проти американських політиків під час президентської кампанії.

Москва систематично відкидала звинувачення Вашингтона, що її хакери стоять за цими кібератаками.

Поки в Росії не коментували звинувачення Ганс-Георга Маассена.

Теми: НімеччинаРосіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: