У США заявили, що за два роки було вбито 50 тис бойовиків ІДІЛ
П'ятниця, 9 грудня 2016, 05:04
Як мінімум 50 тисяч терористів "Ісламської держави" були вбиті очолюваною США коаліцією в Іраку і Сирії за два роки військової операції.
Про це заявив американський військовий чиновник, передає "ВВС".
За його словами, 50 тисяч убитих бойовиків - це "скромна оцінка".
Він також заявив, що повітряні удари коаліції можуть бути посилені в таких містах, як Мосул, який іракські війська намагаються повернути під свій контроль, однак необхідно уникнути жертв серед цивільного населення.
Міжнародна коаліція на чолі з США почала наносити авіаудари в Сирії і Іраку у вересні 2014 року.