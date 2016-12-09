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У США заявили, що за два роки було вбито 50 тис бойовиків ІДІЛ

П'ятниця, 9 грудня 2016, 05:04

Як мінімум 50 тисяч терористів "Ісламської держави" були вбиті очолюваною США коаліцією в Іраку і Сирії за два роки військової операції.

Про це заявив американський військовий чиновник, передає "ВВС".

За його словами, 50 тисяч убитих бойовиків - це "скромна оцінка".

Він також заявив, що повітряні удари коаліції можуть бути посилені в таких містах, як Мосул, який іракські війська намагаються повернути під свій контроль, однак необхідно уникнути жертв серед цивільного населення.

Міжнародна коаліція на чолі з США почала наносити авіаудари в Сирії і Іраку у вересні 2014 року.

Теми: Сиріятероризм
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