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АТО: 15 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів

П'ятниця, 9 грудня 2016, 05:42
АТО: 15 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, що на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар'їнка, Водяне.

З 82-міліметрових мінометів і зенітних установок пізно ввечері в четвер сепаратисти обстріляли Лобачеве і Новоолександрівку, що на Луганському напрямку.

Теми: АТОДонбас
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