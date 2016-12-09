АТО: 15 обстрілів, бойовики били із заборонених мінометів

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська зі 120 міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, що на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар'їнка, Водяне.

З 82-міліметрових мінометів і зенітних установок пізно ввечері в четвер сепаратисти обстріляли Лобачеве і Новоолександрівку, що на Луганському напрямку.