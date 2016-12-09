Донецький "Шахтар" встановив рекорд у Лізі Європи
Донецький футбольний клуб "Шахтар" першим серед українських клубів виграв усі шість матчів групового турніру і встановив рекорд у груповому турнірі Ліги Європи.
Про це передає "Радіо Свобода".
В останньому турі гірники на виїзді напіврезервним складом переграли португальську "Брагу" – 4:2. Дублями відзначилися Тайсон і Сергій Кривцов.
Невдачею "Браги" скористався бельгійський "Гент", який на останніх секундах вирвав перемогу над турецьким "Коньяспором" – 1:0. Завдяки перемозі бельгійці здобули путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи.
Інший український учасник турніру, луганська "Зоря", в своєму останньому матчі поступилася в Одесі "Манчестер Юнайтед" – 0:2.
Про свого наступного суперника в Лізі Європи футболісти "Шахтаря" дізнаються в понеділок, 12 грудня.
Серед потенційних суперників донеччан значаться кривдники "Зорі".