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Донецький "Шахтар" встановив рекорд у Лізі Європи

П'ятниця, 9 грудня 2016, 07:32

Донецький футбольний клуб "Шахтар" першим серед українських клубів виграв усі шість матчів групового турніру і встановив рекорд у груповому турнірі Ліги Європи.

Про це передає "Радіо Свобода".

В останньому турі гірники на виїзді напіврезервним складом переграли португальську "Брагу" – 4:2. Дублями відзначилися Тайсон і Сергій Кривцов.

Невдачею "Браги" скористався бельгійський "Гент", який на останніх секундах вирвав перемогу над турецьким "Коньяспором" – 1:0. Завдяки перемозі бельгійці здобули путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Інший український учасник турніру, луганська "Зоря", в своєму останньому матчі поступилася в Одесі "Манчестер Юнайтед" – 0:2.

Про свого наступного суперника в Лізі Європи футболісти "Шахтаря" дізнаються в понеділок, 12 грудня.

Серед потенційних суперників донеччан значаться кривдники "Зорі".

Теми: футбол
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