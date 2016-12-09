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Троян каже, що в грудні силовики затримали 7 банд

П'ятниця, 9 грудня 2016, 09:58

Більше 50 розбійних нападів, викрадення та катування потерпілих, вбивства та зухвалі грабежі вчинили банди, яких поліція затримала у першій декаді грудня.

Про це звітує в.о. глави Національної поліції Вадим Троян у п'ятницю у Facedook.

За його словами, майже усі члени розбійних груп – раніше судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Троян розповів про злочини вчинені на Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині, в Харківській, Одеській області та Одесі.

Також він оприлюднив відео затримання банди в Одесі.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ планує провести конкурс на посаду керівника Національної поліції після того, як Хатія Деканоідзе звільнилася з цієї посади.

Вадим Троян вважається людиною, близькою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Українська правда

Теми: поліціякриміналМВС
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