Троян каже, що в грудні силовики затримали 7 банд
Більше 50 розбійних нападів, викрадення та катування потерпілих, вбивства та зухвалі грабежі вчинили банди, яких поліція затримала у першій декаді грудня.
Про це звітує в.о. глави Національної поліції Вадим Троян у п'ятницю у Facedook.
За його словами, майже усі члени розбійних груп – раніше судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.
Троян розповів про злочини вчинені на Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині, в Харківській, Одеській області та Одесі.
Також він оприлюднив відео затримання банди в Одесі.
Як відомо, Міністерство внутрішніх справ планує провести конкурс на посаду керівника Національної поліції після того, як Хатія Деканоідзе звільнилася з цієї посади.
Вадим Троян вважається людиною, близькою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Українська правда