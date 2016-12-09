Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін проти ініціативи розміщення мігрантів заради безвізу

П'ятниця, 9 грудня 2016, 10:56

Кабінет міністрів не підтримує ініціатив щодо розміщення в Україні мігрантів за квотами Європейського Союзу в обмін на надання українським громадянам безвізового режиму з ЄС.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи в п'ятницю на запитання депутата про те чи звільнено заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова, який нібито виступив за подібну ініціативу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це не позиція українського уряду щодо мігрантів. Наша позиція є абсолютно зрозумілою і чіткою – ми не підтримуємо таких ініціатив", – заявив прем'єр.

Як повідомлялося, в кінці листопада 2016 року заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Пєтухов у себе в Facebook висловив думку, що Україна могла б взяти на себе квоту однієї з країн Євросоюзу на розселення мігрантів задля запровадження безвізу.

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Кабінет міністрів
Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу
Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів
Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: