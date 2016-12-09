Адвоката Онищенка залишили під вартою

Апеляційний суд Києва продовжив утримання під вартою помічника депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка, адвоката Олександра Сергієнка до 15 грудня.

Як повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення було прийняте 8 грудня за клопотанням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Сергієнко також може вийти на волю під заставу в 5 мільйонів гривень.

"Продовжити підозрюваному Сергієнку О.П. строк тримання під вартою до 15 грудня 2016 року з визначенням застави у розмірі 5 000 000 грн у національній грошовій одиниці", – йдеться у рішенні.

Холодницький просив встановити заставу у розмірі 10 мільйонів, але суд зменшив її розмір вдвічі.

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

Серед фігурантів справи – і Сергієнко, який є адвокатом нардепа.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

У вересні адвокат Сергієнка стверджував, що співробітники НАБУ побили його підзахисного.

Українська правда