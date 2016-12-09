Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ випробували "Фантом" і повітряні бойові безпілотники

П'ятниця, 9 грудня 2016, 11:42

На полігоні Гончарівське Чернігівської області пройшли випробування безпілотної техніки наземного та повітряного використання.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов у п'ятницю, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Турчинова, відбулись випробування безпілотного багатофункціонального мінібронетранспортеру "Фантом", який вже раніше був представлений "Укроборонпромом".

"Сьогодні перевірялись його здатність з різних положень, в тому числі, під час руху, точно вражати цілі. Результатом ми задоволені", - сказав він.

Турчинов також розповів, що "непогано під час випробувань себе зарекомендував і безпілотний бойовий модуль, поставлений на БМП", який можна використовувати на звичайних БМП та БТР.

"Окрім того, були випробувані тактичні розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси, які дозволяють не тільки знаходити ворога, але і точно вражати визначені цілі", - повідомляє прес-служба.

За словами Турчинова, були також випробувані спеціальні боєприпаси осколочно-фугасної, кумулятивної та термобаричної дії разом із засобами наведення.

Як відомо, у жовтні на виставці "Зброя і техніка" в Києві відбулася перша публічна демонстрація безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу "Фантом" виробництва ДП "СпецТехноЕкспорт".

Українська правда

Теми: арміяТурчиновармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
армія
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні
Міллі розповів, скільки українських військових союзники підготували для наступу
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: