Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат заявляє, що Луценко досі не передавав Єфремову матеріали справи

П'ятниця, 9 грудня 2016, 12:29

Адвокат голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання Олександра Єфремова Андрій Смирнов стверджує, що Генпрокуратура ще не передавала його підзахисному матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

Про це він заявив у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"Ця інформація не відповідає дійсності. Генеральна прокуратура ще навіть не виносила відповідного рішення про те, що завершено досудове слідство", - сказав він, коментуючи оприлюднену генеральним прокурором Юрієм Луценком в Фейсбуці інформацію про те, що Єфремов вже знайомиться з матеріалами справи щодо нього.

Як відомо, 13 грудня Апеляційний суд Києва продовжить розглядати скаргу адвокатів Єфремова на продовження йому Печерським районним судом Києва запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 22 січня 2017 року.

8 грудня народний депутат Мустафа Найєм написав на сторінці в Фейсбуці, що не вірить у здатність Генпрокуратури довести до кінця справу стосовно Єфремова, яке, за його словами, "розпадається через елементарного непрофесіоналізму і несистемність слідчих".

 

У відповідь Луценко прокоментував: "Справа Єфремова не розпадається, а завтра передається на ознайомлення обвинуваченому. Далі - суд".

Єфремов підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном; вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків; вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР".

Луценко також заявляв, що розгляд у суді справи за обвинуваченням Єфремова відбудеться на початку наступного року.

Теми: ЄфремовЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Єфремов
Актора Єфремова перевели з СІЗО в колонію: там зможе шити або пекти
Єфремову скоротили термін за смертельне ДТП
"Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: