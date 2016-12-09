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Аваков обіцяє розібратися з побиттям чоловіка, який рятував Шеремета

П'ятниця, 9 грудня 2016, 13:18
Аваков обіцяє розібратися з побиттям чоловіка, який рятував Шеремета
День

Національна поліція проводить досудове розслідування за фактом демонтажу літньої тераси ресторану "Девайс" на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького у Києві.

Інформацію про застосування сили і завдання тілесних ушкоджень працівнику ресторану Олександру Ротаню поліцейськими та працівниками КП "Київ-Благоустрій", викладену в запиті народного депутата Мустафи Найєма, у МВС обіцяють перевірити.

 

Депутат зазначає, що 20 липня цього року Ротань першим прийшов на допомогу Павлу Шеремету після вибуху машини і витягнув постраждалого журналіста з авто, яке димілося.

А в жовтні демонтували терасу ресторану, розташованого поруч із місцем того теракту, на вулиці Івана Франка 31/27.

Найєм просив повідомити, скільки людей постраждали через сутички під час демонтажу та скількох осіб затримано й за якою кваліфікацією.

Також депутат просив повідомити, які підрозділи поліції брали участь у подіях 18 жовтня.

Найєм також вимагав провести розслідування щодо завдання Ротаню ушкоджень середньої тяжкості і оприлюднити позицію київської Нацполіції щодо нападу на цю людину.

 
 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповіді депутату написав, що копію його запиту долучать до матеріалів досудового розслідування про зловживання владою чи службовим становищем (ч.2 ст. 364 ККУ) з боку працівників "Київ-Благоустрій".

Як відомо, вранці 20 липня журналіст Павло Шеремет загинув у результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва. Встановлено, що під авто підклали вибухівку, але ані замовники, ані організатори вбивства не відомі.

Олена Рощенко, УП  

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВСАваковСправа ШереметаКиїв
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