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Юристи Порошенка за потреби подадуть позови на ті ЗМІ, хто цитуватиме Онищенка

П'ятниця, 9 грудня 2016, 16:57

Британська адвокатська компанія Atkins Thomson застерегла "Українську правду" від публікацій звинувачень депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка на адресу президента Петра Порошенка.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит "УП" щодо заяви британського журналіста Максима Такера, який раніше заявив, що також отримав такі погрози з цього приводу.

Компанія у листі підтвердила, що писала такий лист в британську газету The Times щодо намірів Такера опублікувати в ній статтю про звинувачення Онищенка.

Також адвокати заявили, що представляють "Блок Петра Порошенка", його керівництво і український уряд. Вони додали, що отримали завдання вживати всіх заходів, щоб не допускати публікацій з цими звинуваченнями, які вони вважають неправдивими.

У листі також йдеться, що компанія при потребі подаватиме судові позови на будь-яке видання у Європі та світі за будь-яку републікацію цих наклепницьких, на думку адвокатів, звинувачень Онищенка.

"Українська правда" не публікує сам лист і не приводить у цій новині прямих цитат з нього, оскільки у листі міститься відповідне застереження та вимога конфіденційності.

Як відомо, раніше Такер повідомив у своєму твіттері, що він і низка інших журналістів отримали лист від адвокатів Порошенка з погрозами судових позовів у випадку поширення заяв Онищенка. Такер також відмовився публікувати лист, оскільки у ньому теж містилися застереження про конфіденційність.

У той же час він заявив "Українській правді", що не припинить підготовку статті для The Times, але додав, що опублікує її лише у тому випадку, якщо зможе довести правдивість заяв Онищенка.

У свою чергу в Адміністрації президента "Українській правді" не відповіли прямо, чи існували такі погрози, заявивши лише, що Онищенко працює на Росію, а британська адвокатська компанія Atkins Thomson "захищає інтереси України". Судячи з усього, саме ця компанія розсилала згаданий лист.

Крім того, 9 грудня газета Kyiv Post опублікувала матеріал про заяви Онищенка, у якому також містяться його звинувачення на адресу депутата від БПП Ігоря Кононенка. За словами Онищенка, Кононенко є посередником в корупційних діях Порошенка.

Олег Шанковський, Тетяна Кусок, УП

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Теми: ПорошенкоОнищенкоЗМІсвобода слова
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