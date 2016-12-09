Юристи Порошенка за потреби подадуть позови на ті ЗМІ, хто цитуватиме Онищенка
Британська адвокатська компанія Atkins Thomson застерегла "Українську правду" від публікацій звинувачень депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка на адресу президента Петра Порошенка.
Про це йдеться у відповіді компанії на запит "УП" щодо заяви британського журналіста Максима Такера, який раніше заявив, що також отримав такі погрози з цього приводу.
Компанія у листі підтвердила, що писала такий лист в британську газету The Times щодо намірів Такера опублікувати в ній статтю про звинувачення Онищенка.
Також адвокати заявили, що представляють "Блок Петра Порошенка", його керівництво і український уряд. Вони додали, що отримали завдання вживати всіх заходів, щоб не допускати публікацій з цими звинуваченнями, які вони вважають неправдивими.
У листі також йдеться, що компанія при потребі подаватиме судові позови на будь-яке видання у Європі та світі за будь-яку републікацію цих наклепницьких, на думку адвокатів, звинувачень Онищенка.
"Українська правда" не публікує сам лист і не приводить у цій новині прямих цитат з нього, оскільки у листі міститься відповідне застереження та вимога конфіденційності.
Як відомо, раніше Такер повідомив у своєму твіттері, що він і низка інших журналістів отримали лист від адвокатів Порошенка з погрозами судових позовів у випадку поширення заяв Онищенка. Такер також відмовився публікувати лист, оскільки у ньому теж містилися застереження про конфіденційність.
У той же час він заявив "Українській правді", що не припинить підготовку статті для The Times, але додав, що опублікує її лише у тому випадку, якщо зможе довести правдивість заяв Онищенка.
У свою чергу в Адміністрації президента "Українській правді" не відповіли прямо, чи існували такі погрози, заявивши лише, що Онищенко працює на Росію, а британська адвокатська компанія Atkins Thomson "захищає інтереси України". Судячи з усього, саме ця компанія розсилала згаданий лист.
Крім того, 9 грудня газета Kyiv Post опублікувала матеріал про заяви Онищенка, у якому також містяться його звинувачення на адресу депутата від БПП Ігоря Кононенка. За словами Онищенка, Кононенко є посередником в корупційних діях Порошенка.
Олег Шанковський, Тетяна Кусок, УП