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Венеціанська комісія підтримала новий закон про КС

П'ятниця, 9 грудня 2016, 18:38

Венеціанська комісія підтримала розроблений експертами Ради з питань судової реформи при президенті України проект закону "Про Конституційний суд України".

Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента.

У висновку Венеціанської комісії зазначається, що "проект Закону, що імплементує зміни до Конституції, є значним кроком вперед у впровадженні європейських стандартів у конституційній юстиції".

"Комісія вітає конкурсний добір суддів, складання суддями присяги безпосередньо перед Конституційним судом, встановлення часових меж для добору та призначення суддів, звільнення суддів безпосередньо Конституційним Судом, вилучення норми щодо звільнення судді "за порушення присяги", запровадження інституту конституційної скарги", - йдеться у рішенні Комісії.

Як відомо, проектом закону пропонуються норми щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу суддів Конституційного Суду, встановлюються норми щодо підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень Суду.

Законопроект запроваджує конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, яким передбачено, що президент, Верховна Рада, з’їзд суддів формуватимуть конкурсні комісії, члени яких мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції.

Кожна Конкурсна комісія за результатами аналізу інформації щодо кандидатів та проведення співбесід надаватиме рекомендації суб’єкту призначення.

Проект закону також запроваджує інститут конституційної скарги. Конституційний Суд діятиме у складі колегій, Сенатів або Великої палати.

В рамках колегій вирішуватимуться питання щодо відкриття конституційного провадження.

Сенати розглядатимуть питання за індивідуальною конституційною скаргою особи.

Велика палата у повному складі суддів КСУ вирішуватиме питання щодо конституційності законів.

Українська правда

Теми: судКСЄвропа
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