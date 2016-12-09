ЄС планує об'єднати безвіз України та Грузії в один пакет

Надання безвізового режиму для України та Грузії може бути об’єднане в один пакет.

Про це свідчать внутрішні документи ЄС, повідомляється у статті на ЄвроПравді.

Варто відзначити, що в документах ЄС, які опинилися у розпорядженні ЄвроПравди, "справді є різна процедура щодо схвалення українського та грузинського безвізу".

Проте, у відповідності до позиції ЄС "грузинський та український безвіз згодом мають об’єднатися".

Так, за рішенням комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) від 17 листопада технічна процедура зі схвалення безвізу для Грузії, має розпочатися, щойно інституції ЄС домовляться щодо параметрів механізму призупинення.

Тоді як за аналогічними рішення по Україні, для нашої країни ця процедура має розпочатися, лише коли інституції ЄС завершать узгодження механізму призупинення.

Проте, як відзначається у статті, у відповідності до них (рішень COREPER – ред..) , наші країни "розходяться" зараз, щоби... знову "об’єднатися" в січні", адже у тексті і українського, і грузинського документів "є також фраза про те, коли безвізовий режим набуде чинності".

В обох документах йдеться про те, що "це рішення (про скасування віз – ред.) набуде чинності того ж дня, що і рішення... про механізм призупинення".

Тобто, іншими словами, "Грузія пройде процедуру затвердження швидше за Україну, але згодом нам разом доведеться чекати "дати Х".

Варто також додати, що наразі проект рішення не містить жодних індикативних дат.

Раніше повідомлялося, що Грузія може отримати безвіз з ЄС швидше, ніж Україна, оскільки тріалог щодо візової лібералізації для Грузії ймовірно відбудеться вже наступної середи, 14 грудня, а для України - буде відтермінований.

Нагадаємо, 8 грудня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Детальніше про те, коли Україна може отримати безвізовий режим з ЄС читайте в статті на ЄвроПравді: #колибезвіз: внутрішні документи ЄС щодо скасування віз для України та Грузії