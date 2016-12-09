Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко повідомив, коли Януковича судитимуть за держзраду

П'ятниця, 9 грудня 2016, 20:02

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий процес щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича може початися на початку наступного року, а можливо й раніше.

Про це йдеться у відеоролику, розміщеному Генпрокуратурою.

"На початку наступного року, а може і раніше, ми вручимо обвинувальний акт і почнемо судовий процес по державній зраді Януковича", - сказав Луценко.

Луценко також відповів на слова адвоката Віталія Сердюка про те, що його підзахисному Віктору Януковичу нібито неправильно вручили підозру.

"Наша позиція ґрунтується виключно на нормах Кримінального процесуального кодексу України, і хочу звернути увагу, що адвокат або займається піаром, або демонструє правовий нігілізм. Луценко не оголошував підозру в суді - я це підкреслював і в самому суді (...) - я лише виконував процесуальне дію, роз'яснював суть підозри. Це різні речі", - заявив глава ГПУ.

Він додав, що вручення підозри Януковичу відбувалося, коли військові прокурори вручили захисникові екс-президента пакет підозри, а також Генпрокуратура міжнародною поштою направила копії підозри за місцем проживання Януковича в Межигір'ї, а також за вказаними ним і його захистом адресами в Ростов-на- Дону, і в російський суд, де Янукович виступав в якості свідка.

"Звідти (з російського суду) ми отримали повідомлення, що направлена нами підозра передана до Мін'юсту РФ для вручення громадянину Януковичу", - заявив глава ГПУ.

"Тобто процес іде в суворій відповідності з українським та міжнародним законодавством. Ми надали підозру захисникам, направили на всі відомі нам адреси (...) Заяви адвоката про те, що Луценко неправильно вручив - просто смішні. Луценко не вручає підозри, Луценко лише, користуючись нагодою, що його чує сам підозрюваний, лише роз'яснив суть підозри", - сказав Луценко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЯнуковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: