Стрілянина на новорічній вечірці в Бразилії: щонайменше 11 загиблих

У бразильському місті Кампіна чоловік увірвався на новорічну вечірку зі зброєю і застрелив щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє "Громадьске" з посиланням на Reuters.

Відзначається, що серед загиблих, ймовірно, була колишня дружина і 8-річний син нападника.

Сам стрілок покінчив життя самогубством.

У поліції Сан-Паулу вважають, що він пішов на злочин через розлучення з дружиною.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляли про 15 загиблих і декількох поранених. Крім того, сусіди розповіли журналістам, що спочатку прийняли звуки стрілянини за вибухи петард. Вони чули їх близько чверті години опівночі. Поліцію викликали на місце події після того, як один з поранених дістався до їхнього будинку.

Як повідомлялося, раніше в результаті нападу терориста на нічний клуб в Стамбулі загинули 39 осіб, ще 69 людей госпіталізовані.