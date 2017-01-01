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Американські сенатори домагатимуться жорсткіших санкцій щодо Росії

Неділя, 1 січня 2017, 17:12

Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар після візиту в Україну вирушили до Грузії, де 1 січня заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії і її президента Володимира Путіна.

"Ми сподіваємося зробити 2017-й роком відповідальності за злочини. Пора стримати Путіна. Настав час для нових санкцій, що тяжко вдарять по ньому персонально, так і по енергетиці Росії і банківському сектору", – сказав у Тбілісі Ґрем.

"Ми наполегливо закликаємо наших колег ухвалити більш значущі та жорсткі санкції проти Росії через її хакерський напад на Сполучені Штати", – сказав Маккейн, додавши, що існують "очевидні докази" втручання саме Росії у електронні ресурси Демократичної партії США.

Ґрем разом з Маккейном та Клобучар прибули з дводенним візитом до Тбілісі для участі в засіданні Грузія-НАТО.

Сенатори відвідали село Хурвалеті на адміністративній межі поблизу контрольованого російськими військами регіону Південна Осетія.

Американські сенатори також планують зустрітися з прем’єр-міністром Грузії Ґеоргі Квірікашвілі та президентом Ґеоргі Маргвелашвілі 2 січня, а також відвідати навчальний центр НАТО в Крцаніси.

Ґрем сказав, що троє сенаторів після повернення розкажуть Конгресу і всім іншим "що Росія зробила Прибалтиці і що робить в Україні".

Як повідомлялося, американські сенатори прибули в Україну 30 грудня. Того ж дня Маккейн і Ґрем, які активно виступають на захист України та закликають виконавчу владу США надати Києву летальну зброю для протидії агресії Росії, отримали державні нагороди "за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США". Наступного дня троє сенаторів разом з президентом України вітали українських військових у командному пункті в районі села Широкине під Маріуполем.

Радіо Свобода

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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