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Прем'єр Туреччини: нападник у клубі Стамбула не був у костюмі Санти

Неділя, 1 січня 2017, 18:00

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим повідомив, що нападник у клубі Reina в Стамбулі, де загинули 39 людей, не був у костюмі Санта-Клауса.

"Ця інформація не має під собою ніяких підстав. Це був просто озброєний терорист", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що нападник залишив свою зброю на місці злочину і зник.

Водночас у Стамбулі вже проходять перші похорони загиблих: відповідно до мусульманської традиції, ховати померлих потрібно якомога швидше.

1 січня у перші години у Стамбулі стався напад у нічному клубі. Щонайменше 39 людей загинули, близько 70-ти - отримали поранення.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що серед загиблих в нічному клубі - щонайменше 16 іноземців. За даними агентства Anadolu, серед жертв - громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії.

Напад здійснив чоловік, який, прийшовши до клубу зі зброєю, стріляв у людей. Поліція продовжує його пошуки. Повідомляється, що в момент нападу там перебували кілька сотень людей.

ВВС Україна

Теми: Туреччина
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