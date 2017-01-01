У нічному клубі Стамбула під час стрілянини була українка

Жителька міста Рівне Наталія Вольнова вижила під час стрілянини у новорічну ніч в Стамбулі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала Новий рік. Багато вбитих. Я жива! Жива!" - написала Вольнова.

Потім вона додала ще один запис.

"Дякую поліцейському, який витягнув мене з-під столу одну з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося, з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачачи голі плечі, не знаючи ні хто я, ні звідки, тим більше я спілкувалась англійською, а вона в мене без акценту...", - написала українська туристка.

Пізніше Вольнова закрила свою сторінку, залишивши лише пост із проханням до ЗМІ її не турбувати.

Як повідомлялося, 1 січня у Стамбулі сталася стрілянина у нічному клубі. Щонайменше 39 людей загинули, 69 - отримали поранення. Генконсул України в Стамбулі Василь Боднар повідомляв, що серед опізнаних жертв теракту українців немає.

Українська правда