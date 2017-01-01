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Українців закликали бути обережнішими у Туреччині

Неділя, 1 січня 2017, 23:25

Посольство України в Туреччині закликало українців дотримуватися правил безпеки, при відвідуванні Туреччини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства.

"У зв’язку з терактом, що відбувся в м.Стамбул 01 січня 2017 року, вчергове звертаємо увагу громадян України, які перебувають або планують відвідати Туреччину, на необхідності дотримання правил безпеки", - йдеться в заяві.

Зокрема, Посольство рекомендує уникати без крайньої необхідності тривалого перебування в транспортних терміналах, на вузлових зупинках громадського транспорту, обмежити відвідування адміністративних будівель, великих торгово-розважальних комплексів, ресторанів, кафе, нічних клубів.

Також українцям радять, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні, виконувати всі законні вказівки та рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Внаслідок атаки загинули 39 людей і 69 отримали поранення. Серед загиблих також один поліцейський. Серед встановлених жертв теракту в Стамбулі українців немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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