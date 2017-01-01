В результаті теракту в Туреччині українці не постраждали
Неділя, 1 січня 2017, 23:41
Громадяни України не постраждали під час теракту в Стамбулі.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.
"Ідентифікація загиблих і поранених в Cтамбулі завершується. Громадян України серед жертв і постраждалих немає. Консул України підтримує оперативний контакт з поліцією Стамбула", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Внаслідок атаки загинули 39 людей і 69 отримали поранення. 24 з упізнаних загиблих виявилися іноземцями.