АТО: 38 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине і Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлопілю, Широкиному, Талаківці, Лебединському і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї - по Гнутовому, Водяному, Павлопілю, Лебединському, Мар'їнці, Новотроїцькому.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння сепаратисти стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по українських позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого.