Донецьких прикордонників посилили броньованим катером та новим озброєнням

Донецький прикордонний загін отримав швидкісний броньований катер українського виробництва, нові ХАМЕРи та озброєння.

Про це 2 січня повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, "бачить" одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей", - зазначив глава держави.

Також Порошенко зауважив, що для український бійців, які захищають країну від російської агресії, "важливо було почути слова американських сенаторів Джона Маккейна, Ліндсі Грема та Емі Клобучар про те, що світ у цій боротьбі разом з Україною".

"Наші американські друзі також запевнили у своїй готовності відстоювати санкції США проти Росії", - додав Порошенко.

Як відомо, 31 грудня президент Петро Порошенко відвідав разом з американськими сенаторами командний пункт в районі Широкиного у Донецькій області та Маріуполь.