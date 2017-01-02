У Трампа кажуть, що переконливих доказів причетності РФ до хакерських атак немає

У команді новообраного президента США Дональда Трампа заявляють, що розвідслужби США наразі не мають переконливих доказів про причетність Росії до хакерських атак на системи американських структур під час президентської кампанії.

Про це 2 січня в ефірі FoxNews заявив представник перехідної команди Трампа, майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Спайсер зазначив, що "здається, там не буде переконливих доказів" того, що Москва стоїть за хакерством під час виборів.

Також він відкинув доповідь департаменту ФБР і внутрішньої безпеки, у якій лунають звинувачення на адресу Росії.

"Цей звіт, який сприймається як істину, навіть не є остаточним", - зазначив Спайсер в ефірі програми "Today" на NBC.

Раніше Associated Press повідомляло, що Трамп планує зустрітися з представниками розвідки найближчими днями, щоб дізнатися більше про звинувачення на адресу Москви.

1 січня Трамп висловив сумнів у тому, що до кібератак на політичні партії в США причетні російські хакери: "Це міг бути хтось інший. Я також знаю те, що інші люди не знають, тож ми не можемо бути впевнені". На питання, про яку саме інформацію йдеться, він відповів: "Ви дізнаєтеся у вівторок або в середу."

Раніше представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії щодо втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах. ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти Трампу перемогти.

У відповідь президент Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.