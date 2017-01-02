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Обама назвав дату своєї прощальної промови

Понеділок, 2 січня 2017, 21:52

Президент США Барак Обама виступить з прощальною промовою у Чикаго 10 січня.

Як повідомляє "Голос Америки", у ході виступу президент США має намір торкнутися таких тем, як результати правління його адміністрації та подякувати своїм прихильникам за підтримку.

"Я думаю про цей виступ як про можливість сказати спасибі за цю дивовижну подорож, як про можливість відзначити те, як ви змінили цю країну на краще за ці останні 8 років, і висловити деякі свої міркування про те, в якому напрямку усі ми будемо рухатися далі", – зазначив Обама у своїй заяві 2 січня. 

"З 2009 року ми пройшли через свою чималу частку випробувань, і вийшли з них сильнішими", – додав Обама. Цілком ймовірно, саме ця тема стане головною в його прощальній промові.

Як відомо, інавгурація новобраног президента США Дональда Трампа має відбутися 20 січня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАОбама
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