Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Учасник сутички з Пашинським дав свідчення

Понеділок, 2 січня 2017, 22:20

Власник авто, через яке виник конфлікт за участі нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, дав свідчення: вони підтверджують версію народного депутата.

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив нардеп від НФ, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.

"Є свідчення незаангажованого свідка - власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і стояв на дорозі. Ця людина дала свідчення, які повністю підтвердили версію Пашинського", - заявив Геращенко.

Як відомо, інцидент стався 31 грудня ввечері після того, як Пашинський з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.

Напад на нардепа розслідують за статтею 296 КК "хуліганські дії".

Інтерфакс-Україна

Теми: Пашинськийполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Пашинський
Суд перегляне справу виправданого Пашинського
ОГП оскаржив виправдальний вирок Пашинському: просить 7 років в'язниці
Суд виправдав Пашинського
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: