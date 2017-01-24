Порошенко відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ
Вівторок, 24 січня 2017, 16:23
Президент Петро Порошенко відмовився дати інтерв'ю російським журналістам у Гельсінкі.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів із проханням відповісти на їхні запитання.
У відповідь президент України сказав: "Припиніть вбивати українців і звільніть територію!".
Порошенко повідомив, що лише від початку року на Донбасі загинули сім українців.
У відповідь на чергову спробу журналіста поставити запитання президент України сказав, що не даватиме інтерв'ю російським ЗМІ, доки Росія здійснює окупацію українських територій.