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Порошенко відмовився давати інтерв'ю російським ЗМІ

Вівторок, 24 січня 2017, 16:23

Президент Петро Порошенко відмовився дати інтерв'ю російським журналістам у Гельсінкі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час відвідування парламенту Фінляндії до Порошенка підійшли журналісти одного з російських телеканалів із проханням відповісти на їхні запитання.

У відповідь президент України сказав: "Припиніть вбивати українців і звільніть територію!".

Порошенко повідомив, що лише від початку року на Донбасі загинули сім українців.

У відповідь на чергову спробу журналіста поставити запитання президент України сказав, що не даватиме інтерв'ю російським ЗМІ, доки Росія здійснює окупацію українських територій.

Теми: ПорошенкоРосія
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