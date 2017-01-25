Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції

Президент США Дональд Трамп підготував кілька указів, які серйозно обмежать в'їзд в країну для вихідців з Близького Сходу.

Про це з посиланням на анонімне джерело повідомляє Reuters.

"Укази Трампа серйозно обмежать можливості для в'їзду до Сполучених Штатів біженцям, а також цілій низці осіб з діючими американськими візами з Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент планує підписати їх вже в середу.

Як відомо, нещодавно Трамп розкритикував Меркель за її міграційну політику і пов'язав прибуття великої кількості біженців в Німеччину в 2015 році з терактом в Берліні 19 грудня 2016.

Під час виборчої кампанії Трамп також виступав за обмеження міграції в США з сусідньої Мексики, пообіцявши побудувати стіну на кордоні з сусідньою країною і змусити Мехіко її оплатити.