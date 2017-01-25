В Україні буде план Гройсмана

Кабінет міністрів працює над розробкою плану розвитку країни на чотири роки.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що цей план міститиме конкретні кроки дій кожного міністерства на 4 роки – 2017 – 2020 роки.

"Я би хотів, щоб це був не те щоб план дій нашого уряду, план Гройсмана, а план дій України", - сказав прем’єр.

"Це не якийсь черговий документ, який затвердять і покинуть на узбіччі. Це реальний документ в якому чітко буде визначено, що має зробити кожне міністерство, щоб забезпечити економічне зростання і соціальної справедливості", - заявив прем’єр.

Він зазначив, що така ідея обговорювалася у вівторок на круглому столі з експертами, присвяченому питанням економічного блоку Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Тетяна Кусок, УП