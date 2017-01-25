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Балчун анонсував квиткові термінали і wi-fi на вокзалах

Середа, 25 січня 2017, 12:08

Керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун анонсував встановлення квиткових терміналів на вокзалах, а також запуск застосунків на смартфони для придбання квитків.

Про це він розповів у виступі на засіданні Кабінету міністрів 25 січня.

"Будемо розвивати пасажирське сполучення. Будемо встановлювати білетні термінали на вокзалах", – сказав Балчун.

"Хочемо встановити безкоштовний вай-фай на всіх вокзалах", – додав він.  

За словами керівника залізничної компанії, значно зріс продаж квитків через інтернет.

"Було запроваджено послугу продажу білетів через мобільні телефони. Поки що це можна купувати через нашу сторінку, а в лютому ми запускаємо аплікацію на смартфони", – сказав Балчун.

"І ми оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього, які вже матимуть світові стандарти", – сказав керівник "Укрзалізниці".

За його словами, минулого року почали курсувати 12 пар нових пасажирських поїздів.

"Минулого тижня ми запустили новий поїзд Київ – Івано-Франківськ із вагонами-трансформерами. Ми також забезпечили пряме сполучення зі столицею мешканцям Ізмаїла, Білгород-Дністровського, Нікополя, Марганця та низки інших міст", – сказав Балчун.   

Він зазначив, що поїзд інтерсіті "Київ – Львів – Перемишль" став дуже популярним.

"Хочемо запустити сполучення з Польщі, Австрії і Болгарії", – заявив керівник "Укрзалізниці", не уточнивши строків цієї ідеї.

За словами Бальчуна, у 2016 році зросла кількість користувачів швидкісних потягів.

"Ми дбаємо про підвищення кейтерингових послуг. Запропонували безкоштовну воду у деяких поїздах. І вдосконалюємо наші системи лояльності й бонусні програми", – сказав він.

Бальчун сказав також, що розпочато впровадження нових стандартів якості – у Львові й Києві запроваджено пілотні проекти щодо миття вагонів та підготовки їх до поїздок.  

Крім того, він повідомив, що планується оновлення логотипу і "делікатний ребрединг" для "Укрзалізниці".

"Вчора ми прийняли рішення про виділення філії UZ Cargo. І як перший крок – ми створимо також UZ Cargo International, яка буде допомагати розвивати нам нашу міжнародну діяльність. Також на порядку денному – створення власного експедитора. Це UZ-forwarding, тому що, на жаль, у цій сфері "Укрзалізниця" повністю віддала свій ринок приватним фірмам", – сказав Балчун.  

Олена Рощенко, УП

Теми: Укрзалізницятранспорт
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