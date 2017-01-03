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В АТО – без бойових втрат, однак є загиблі

Вівторок, 3 січня 2017, 11:52

Доба в зоні проведення АТО минула без бойових втрат. Однак через пияцтво та необережне поводження зі зброєю загинули двоє військових.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України, полковник Олександр Мотузяник.

"Упродовж доби унаслідок бойових дій жоден військовий не загинув та не був поранений", - сказав полковник.

При цьому відповідаючи на питання журналістів, Мотузяник заявив, що минулої доби "сили АТО зазнали небойових санітарних і безповортоних втрат".

"Вчора ближче до вечора поблизу Мар’їнки в одному із підрозділів ЗСУ стався інцидент. Загинули двоє військових та двоє зазнали поранень. Мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю та порушено заборону на вживання алкоголю", - повідомив він.

Триває розслідування інциденту.

Українська правда

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Теми: АТО
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