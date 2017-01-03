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Туристів попереджають про можливі затримки літаків в ОАЕ через погоду

Вівторок, 3 січня 2017, 13:38

Посольство України  в ОАЕ попереджає про можливі повторні ускладнення погодних умов в аеропортах міст Дубай та Шарджа ближчими днями.

Про це йдеться у заяві від імені посла в ОАЕ Юрія Полуреза, поширеній на Facebook сторінці аеропорту "Жуляни".

"За наявною інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує можливість продовження протягом найближчих днів складних погодних умов", - зазначив посол.

"З огляду на зазначене, вважали б за доцільне рекомендувати авіакомпаніям, які здійснюють рейси з/в ОАЕ, а також українським аеропортам по своїх каналах посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та доводити до українських пасажирів інформацію про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування ними наступних рейсів", - сказано в заяві.

"Крім того, звертаємося до представництв авіакомпаній "Міжнародній авіалінії України", "AirArabia", "FlyDubai" по своїх каналах вирішити питання призначення відповідальних співробітників в аеропортах м.Дубай, м.Шарджа, м.Фуджейра, які б надавали допомогу та роз’яснення пасажирам відповідних рейсів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також виділити окрему "гарячу" телефонну лінію для надання невідкладної інформаційної підтримки українським пасажирам", - додав посол.

Він зазначив, що Консульство України в м. Дубай та посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходи з метою захисту прав та інтересів громадян України.

Як відомо, починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було скасовано або перенесено велику кількість рейсів.

Українська правда

Теми: авіатуризм
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