Суд дозволив прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод

Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, передають Українські новини.

Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У зазначеному провадженні досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.

"У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди... а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України", - сказано в рішенні суду.

Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.

Суд дозволив слідчим вилучити оригінал угоди в МЗС для проведення експертизи.

У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.

Як відомо, харківські угоди підписали 21 квітня 2010 року тодішні президенти України та Росії – Віктор Янукович і Дмитро Медведєв, а 27 квітня 2010 року їх ратифікували Верховна Рада України та Державна дума Росії.

Згідно з угодою, термін оренди Чорноморським флотом РФ бази у Севастополі (Крим) подовжили з 2017-го до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо сторони не заперечуватимуть. В обмін на це Росія давала знижку на газ Україні і відмовлялася від санкцій за недобір газу Україною.

Однак після анексії Криму в лютому-березні 2014 року Росія денонсувала ці угоди.