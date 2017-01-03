Військовий підірвав себе гранатою під Світлодарською дугою

У військовому комісаріаті Кіровоградської області підтвердили, що в зоні АТО наклав на себе руки 21-річний військовослужбовець.



Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник глави обласного військового комісаріату Олег Молчанов, військовослужбовець з Кіровоградської області Олег Стасій вчинив самогубство 29 грудня 2016 року.

"У мене лежить документ – повідомлення про смерть, – що старший солдат Стасій Олег Олександрович в районі виконання завдання біля села Гнутове Маріупольського району близько 3-ї години 29 грудня був знайдений без ознак життя. Покінчив життя самогубством шляхом підриву гранати", – сказав він.

"Перед похованням ми хотіли дізнатися (подробиці) у хлопців, які його привезли, але, на жаль, вони не лишились на поховання, а відразу поїхали. Наразі ми маємо тільки документ, який вони передали", – сказав Молчанов.

Він додав, що за будь-яким фактом смерті, каліцтва, поранення командир відповідної військової частини проводить розслідування і передає справу до прокуратури або поліції. А вже вони вирішують, чи порушувати кримінальне провадження, чи ні.

У військовій прокуратурі повідомили, що вони не розслідують справи щодо цього інциденту.